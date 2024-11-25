В «Аталанте» опровергли свой интерес к Сперцяну

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ярко выступает в нынешнем сезоне, а потому вызывает интерес у клубов из престижных европейских чемпионатов. В частности, на днях появились слухи о том, что им интересуется «Аталанта» из Бергамо. По дополнительной информации, трансфер может состояться уже в предстоящее окно. Однако представители «Аталанты» опровергли этот интерес устами спортивного директора Тони Дамико:

- Правдива ли информация об интересе к Сперцяну? Нет, заявил Дамико, отвечая на вопрос «ВсеПроСпорт».

Напомним, что сейчас клуб из Бергамо лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата.