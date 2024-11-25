Личка рассказал, почему не хочет российский паспорт

Уже несколько лет главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка живёт и работает в России. Специалист рассказал, почему ему не нужен российский паспорт.

«Другого гражданства не ищу, у меня есть чешский паспорт. Для меня не большая проблема получить рабочую визу. Если вдруг мне не захотят её дать, значит, это судьба и мне нужна новая работа. О другом паспорте не думаю, он мне не нужен», - говорит Личка для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что у руля столичного «Динамо» Личка работает уже второй футбольный сезон. Ранее Марцел рассказал, какие места Москвы он любит больше всех, а какие не любит.