Черчесов высказался насчёт предложений от клубов РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов отреагировал на слухи, связывающие его с клубами Российской премьер-лиги. По словам Черчесова, он никогда не думает о другом месте, когда где-то работает. При этом специалист дал понять, что он получал какие-то звонки.

«Вопросы есть, но когда ты работаешь, ты никогда не отвлекаешься. Никаких дум у нас о чём‑то другом нет. На сегодня это сборная Казахстана», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что при уходе из сборной Казахстана Станислав Черчесов может возглавить «Ахмат». На текущий момент грозненцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находятся в зоне вылета.