Маркиньос объяснил, почему выбрал «Спартак» вместо «Локомотива»

Вингер московского «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос, почему выбрал «красно-белый» клуб.

«Две причины. Первая — «Спартак» самый популярный, большой клуб России. Вторая — здесь тренер из моего бывшего клуба, это тоже повлияло на мой выбор», — приводит слова Маркиньоса «РБ Спорт».

Футболист отметил, что деньги не были главным фактором его перехода в «Спартак».

Маркиньос присоединился к «Спартаку» минувшим летом. В составе «красно-белых» 25-летний бразилец отдал три голевых паса в 18 встречах.

Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в четыре миллиона евро.