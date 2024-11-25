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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Зените» удивлены словам Барко

25 Ноября 2024 • 18:46 Комментировать

Один из самых ярких дебютантов московского «Спартака», аргентинец Эсекьель Барко, на днях заявил, что летом мог оказаться в питерском «Зените». Его слова попросили прокомментировать председателя правления питерского клуба Александра Медведева. Тот очень удивился подобным откровениям, заявив, что такого сценария не существовало.

- Ни сном, ни духом, - так ответил на вопросы журналистов Медведев, слова которого цитирует «ВсеПроСпорт».

Напомним, что по итогам шестнадцатого тура российского чемпионата питерский «Зенит» вернул себе первое место в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Эсекьель Барко ещё теги
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