Маркиньос включил Угальде и Барко в тройку лучших игроков РПЛ

Вингер московского «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос о лучших футболистах Российской премьер-лиги на данный момент.

«Кто, на мой взгляд, топ-3 игроков РПЛ? Барко, Угальде, Клаудиньо», — приводит слова Маркиньоса портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Маркиньос принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых сделал три результативные передачи.

Стоит сказать, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил уже 12 мячей в 16 играх РПЛ и сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата.

По итогам 16 туров «Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своей копилке 31 зачетный балл.