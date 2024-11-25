Наумов считает, что Лантратову нужно дать передышку

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов полагает, что основному голкиперу «Локо» Илье Лантратову нужно дать перерыв после пропущенных пяти голов от «Спартака» в дерби.

«Лантратову нужно дать передышку. В «Локомотиве» есть два качественных вратаря — Митрюшкин же не мальчик для битья. Он ни разу не подвёл команду, проведя все матчи надёжно», - делится Наумов для «Чемпионата».

Как добавил эксперт, скоро у Митрюшкина матч в Кубке России. И если он проявит себя, можно дать вратарю шанс в Премьер-лиге вместо Лантратова.

Напомним, что «Локо» в прошедшие выходные пропустил от «Спартака» пять голов, забив в гостях «красно-белым» всего лишь два гола.