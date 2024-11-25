«Зенит» принял решение по Чистякову

В «Зените» определились с будущим защитника Дмитрия Чистякова. Чемпионы России последних лет не планируют отпускать Чистякова в аренду в зимнее трансферное окно, хотя интерес к 30-летнему игроку проявляют некоторые клубы. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Действующий контракт связывает Чистякова с «Зенитом» до середины 2025 года. В нынешнем сезоне защитник выступает за «сине-бело-голубых» только в Кубке России. В играх чемпионата Дмитрий ни разу не появлялся на поле.

«Зенит» по итогам шестнадцатого тура вырвался на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.