«Это их большая вина»: Сёмин покритиковал игроков московского «Динамо»

Бывший тренер московских «Динамо» и «Локомотива» Юрий Сёмин покритиковал футболистов «бело-голубых» на фоне потери очков в игре с воронежским «Факелом» (1:1).

«В первую очередь, футболисты на поле должны быть более внимательны в концовках матчей. Это их большая вина», - говорит Сёмин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что у «Динамо» по итогу прошедших 16 туров Российской премьер-лиги всего 31 балл, это пятое место турнирной таблицы.

В рамках 17 тура Премьер-лиги динамовцам предстоит сразиться с грозненским «Ахматом». Запланирован поединок на 2 декабря, это следующий понедельник.