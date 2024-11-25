Семшов: «Угальде выдал фантастическую игру»

Экс-игрок «Динамо» Игорь Семшов поделился комментарием об игре форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

Напомним, в 16-м туре чемпионата России 22-летний Угальде помог «Спартаку» разгромить «Локомотив» (5:2), оформив покер.

По мнению Семшова, костариканский нападающий уже полностью адаптировался в РПЛ.

«Может, где‑то отношение к тренировочному процессу изменилось, к матчам. Молодец, фантастическую игру выдал», — приводит слова Семшова «Советский спорт».

В текущем сезоне Угальде появился на поле в 16 играх Российской премьер-лиги, в которых забил 12 мячей и сделал 3 результативные передачи.