Личка поведал о своих любимых местах Москвы

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка уже не первый год живёт в России. Специалист назвал свои любимые места российской столицы, в которой работает уже второй футбольный сезон подряд.

«Мне нравится гулять в Парке Горького. Летом любил там кататься на самокате. Но больше мне нравится природа, нравится Новогорск. Рядом с базой есть лес, можно погулять. А пробки и центр города не люблю. Много машин, теряешь время», - делится Личка для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» под руководством Лички завершило 16 прошедших туров РПЛ на пятом месте турнирной таблицы с 31 баллом.