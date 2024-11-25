Личка назвал самых прогрессирующих игроков «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал самых прогрессирующих игроков «бело-голубых» в рамках текущего футбольного сезона.

«В нашу игру включаются два молодых парня — Витя Окишор и Дима Александров. Также хочу отметить Маричаля, Маухуба и Гладышева. Лещук в Воронеже также выглядел неплохо. Кутицкий всегда готов помочь нам на разных позициях», - цитирует Личку телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что динамовцы в выходные без ряда основных игроков сыграли вничью с воронежским «Факелом» (1:1). В турнирной таблице у московского клуба на данный момент пятое место и 31 балл, столько же у «Спартака».