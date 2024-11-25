Борис Игнатьев объяснил, за счёт чего «Спартак» разгромил «Локомотив»

Известный тренер Борис Игнатьев поделился комментарием о столичном дерби между «Спартаком» и «Локомотивом».

Напомним, встреча 16-го тура чемпионата России завершилась со счетом 5:2 в пользу «красно-белого» коллектива.

«Мне видится два момента. Первый — это блестящая игра отдельно взятых футболистов «Спартака» и атаки команды в целом. И также это частые ошибки «Локомотива» в обороне», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Специалист подчеркнул, что «Спартак» смог добиться такого результата из-за яркой игры Угальде и Барко.

Победа над «Локомотивом» позволила «Спартаку» подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Теперь отставание команды Деяна Станковича от идущего третьим «Локомотива» составляет всего три балла.