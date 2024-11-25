Гладилин: «Спартак» полностью переиграл «Локомотив»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал крупную победу «красно-белых» в дерби с «Локомотивом».

Игра 16-го тура чемпионата России завершилась со счетом 5:2 в пользу команды Деяна Станковича.

По мнению эксперта, «Спартак» выходил на поле с мыслями о победе, так как команде нужны очки. «Локомотив» же был бы доволен ничьей, поэтому не до конца настроился на игру, считает Гладилин.

— «Спартак» полностью переиграл оппонентов в вопросе мотивации, по движению, и использовал созданные моменты, — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

В 17-м туре чемпионата России «Спартак» встретится на выезде с «Краснодаром». Игра пройдет 1 декабря.