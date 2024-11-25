Гаджиев назвал игроков махачкалинского «Динамо», которыми интересуются другие клубы

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о трёх игроках клуба, которыми интересуются другие команды.

«К Волку, Пальцеву и Касинтуре, возникает интерес. Позиция нашего клуба — насильно мил не будешь. Хотим, чтоб они и другие играли за нас. Но если у них будет большое желание перейти в другую команду, сохранять их в команде будет нерезонно», - делится Гаджиев со Sport24.

Напомним, что махачкалинский клуб проводит свой первый сезон в рамках Премьер-лиги. По итогу 16 прошедших туров у коллектива 11-е место и 16 набранных очков. Отрыв от зоны вылета составляет семь очков.

Отметим, что Волк и Пальцев в 2024 году вызывались Валерием Карпиным в сборную России.