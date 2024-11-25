Пономарёв: «Локомотив» попал в глубокую яму

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о проблемах «Локомотива» после разгромного поражения от «Спартака» (2:5) в 16-м туре чемпионата России.

По мнению эксперта, «Спартак» продемонстрировал отличный футбол, а «Локомотив» просто угодил в глубокую яму.

«2:5 — это серьезная психологическая травма, так что как они с этим будут справляться — вопрос непростой», — цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

По итогам 16 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на счету 34 очка. «Спартак» идет на четвертой строчке, отставая от «железнодорожников» на три очка.