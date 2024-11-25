Газзаев – о Василии Березуцком: «Он созрел к работе главным тренером»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о Василии Березуцком, который стал главным тренером «Сабаха» из Азербайджана.

«Он созрел к работе главным тренером. Был помощником многих именитых товарищей. Например, Виктора Ганчаренко и Леонида Слуцкого. Опыт у него есть, позади определенный этап и какие‑то свои наработки у него тоже имеются», - говорит Газзаев для телеканала «Матч ТВ», надеясь, что вскоре появится ещё один хороший российский тренер.

Напомним, что Березуцкий ранее был ассистентом Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа». Клуб в сезоне-2024 в чемпионате Китая смог занять второе место.