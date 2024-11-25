Орещук ответил, может ли «Спартак» стать чемпионом России

Известный футбольный функционер Роман Орещук порассуждал о том, есть ли у «Спартака» шансы на чемпионство.

Напомним, что в субботу «Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 5:2. По итогам тура «красно-белые» поднялись на четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт на восемь очков.

«Мне кажется, всё-таки будет тяжело догнать «Зенит» и «Краснодар». Хотя, если мы говорим о чемпионстве… Если «Спартак» продолжит в том же духе – шанс есть, он небольшой, но есть», - цитирует Орещука «РБ Спорт».

По словам Орещука, отставание в восемь очков является большим. При этом функционер напомнил, что в прошлом сезоне «Динамо» смогло сократить такой разрыв.

«Спартак» в последний раз выигрывал чемпионат России в 2017 году, когда команду тренировал Массимо Каррера.