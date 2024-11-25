Чанов одной фразой оценил шансы ЦСКА на чемпионство

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о потенциальных шансах «армейцев» на чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Надежда умирает последней», - говорит Чанов для «РБ Спорт».

Напомним, что по итогу прошедших выходных ЦСКА внезапно проиграл дома «Ростову», провалив концовку встречи – 1:2. В турнирной таблице столичный клуб сейчас занимает шестое место с 27 очками, а отставание от первого места составляет уже

«Впереди целый круг. Надеюсь, что‑то поменяется. Болельщики будут поддерживать команду в любую минуту. Нужно усиление состава», - добавил Чанов.