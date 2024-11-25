В «Пари НН» высказались о возможном подписании Игнатова и Ахметова

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов поделился комментарием о возможном подписании полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова и хавбека «Зенита» Ильзата Ахметова.

«Это слухи, не более того, даже больше фейки. Из того, что сейчас звучит в новостях, ни одной фамилии нет в нашем шорт‑листе», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

В текущем сезоне Игнатов принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

На счету Ахметова всего семь выходов на поле и ни одного голевого балла.

После 16 туров «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.