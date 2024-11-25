«Крылья» оформили самый дальний гол в РПЛ за последние 13 лет клубной истории

В минувшие выходные самарские «Крылья Советов» принимали грозненский «Ахмат», одержав волевую победу – 2:1. Один из голов «крылышек» оформил Доминик Ороз дальним ударом с 34 метров.

Как сообщает Opta Sports, это был самый дальний гол «Крыльев Советов» в Российской премьер-лиги с мая 2011 года. Тогда уже бывший российский полузащитник «крылышек» Олег Самсонов забил «Рубину» с 35 метров.

Победа, напомним, позволила «Крыльям» набрать в турнирной таблице 15 очков и занять перед 17-м туром 12-е место. В следующем туре чемпионата России подопечные Игоря Осинькина будут играть против «Зенита» в гостях.