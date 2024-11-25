Тарханов назвал новую звезду РПЛ

Известный тренер Александр Тарханов назвал новую звезду чемпионата России. По словам специалиста, таковым игроком является нападающий Манфред Угальде из «Спартака». В субботу костариканец оформил покер в матче Премьер-лиги против «Локомотива» (победа 5:2).

«Угальде можно назвать новой звездой чемпионата России. Индивидуально очень сильный футболист, как и Барко. Это скоростные ребята с хорошим дриблингом, поэтому они и разрывали «Локомотив», - цитирует Тарханова Metaratings.

Как известно, Угальде вырвался на первое место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги. На счету форварда 12 голов в текущем чемпионате. Вторую строчку занимает представляющий «Локомотив» Алексей Батраков, забивший 10 раз.