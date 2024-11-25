Только один клуб не пропускал в РПЛ со стандартов в текущем сезоне

Всего лишь один футбольный клуб текущего сезона Российской премьер-лиги ещё не пропускал со стандартных положений (без учёта пенальти). И это середняк турнирной таблицы – «Ростов». На это обращает внимание Opta Sports.

Но есть у этого факта и обратная сторона медали. Так, по пропущенным голам с игры «Ростов» - второй с конца после тольяттинского «Акрона». У клубов 24 и 25 таких пропущенных мячей соответственно. А что же касается сухих матчей, то по ним «Ростов» и вовсе самый худший в лиге клуб – два.

По итогу 16 прошедших туров текущего сезона РПЛ «Ростов» занимает восьмое место с 20 набранными баллами.