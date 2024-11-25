Колосков: «Тюкавин не похож на себя самого»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился комментарием об игре форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин не похож на себя самого. К сожалению, от прежнего Тюкавина ничего не осталось. Стал играть менее эффективно, нет того азарта и главное — нет голов», — приводит слова Колоскова Legalbet.

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 18 играх с учетом всех турниров, в которых пропустил пять голов и стал автором двух результативных передач.

После 16 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 31 очко. В следующем туре соперником «бело-голубых» станет грозненский «Ахмат».