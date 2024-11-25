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ЦСКА проиграл при Николиче уже больше домашних игр, чем за два сезона при Федотове

25 Ноября 2024 • 16:53 Комментировать

Московский ЦСКА в минувшие выходные неприятно удивил своих болельщиков, уступив «Ростову» дома в рамках РПЛ (1:2).

Как обращает внимание Opta Sports, в 30 домашних матчах при Владимире Федотове за два последних сезона у «армейцев» было лишь три поражения. В текущем же сезоне ЦСКА проиграл в РПЛ уже четыре домашних матча из восьми.

К тому же ЦСКА не забил в четырех из восьми домашних матчей при Марко Николиче. При Федотове у столичного клуба было лишь два таких случая в 30 матчах.

По итогу 16 туров «армейцы» в турнирной таблице расположились на шестом месте, у клуба 27 очков. Отставание от первой пятёрки – четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Марко Николич ещё теги
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