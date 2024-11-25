Защитник «Спартака» стал лидером РПЛ по точности передач

Центральный защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич стал лидером Российской премьер-лиги на данный момент по точности передач текущего сезона. Новостью об этом делится Opta Sports.

Так, серб пасует с точностью 91.5% в текущем сезоне, а это 952 из 1041 передач. Среди игроков с 250 и более передачами – лучший результат по точности.

Второе место и 91,1% - у полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела. Тройку лучших замкнул ещё один зенитовец – Нино, 90,4%.

На четвёртом месте также зенитовец – Вильмар Барриос с 89,9% передач. Пятое место у Нуралы Алипа, также из «Зенита» - 88,9%.