Масалитин - о Николиче: «Зимой его не поменяют, но если и дальше будут такие результаты, то это напрашивается»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 16-го тура РПЛ.

- Какое событие этого тура могли бы выделить как самое интересное?

- Естественно, это крупная победа «Спартака» над «Локомотивом», тяжелая игра «Зенита», и потеря очков «Краснодаром» в Химках. К поражениям ЦСКА мы уже начинаем привыкать. Первый тайм команда провела хорошо, контролировала игру, искала и находила возможности, забила быстрый мяч. А «Ростов» почти ничего не создал. Но во втором тайме все поменялось с худшую для «армейцев» сторону. «Ростов» включил скорости, стал давить, прессинговать, а москвичи всегда очень слабо выходят из-под прессинга. Минут за 20 до конца Карпин выпустил Голенкова. Начались подачи, борьба, два отскока и два гола. Хозяева во втором тайме только отбивались. Моментов не было, даже ни одного удара. Повторился матч с «Рубином», где «армейцы» первую половину встречи провели хорошо, забили, а второй тайм просто провалили. Николич вовремя не сделал замены, а силы у ребят уже закончились, как часто бывает в концовках матчей.

- К Николичу есть вопросы?

- Он сказал на пресс-конференции, что хотел посмотреть, как футболисты в этой ситуации будут справляться. Как будто это тренировочная игра или товарищеский турнир. Ситуация меня очень растаивает.

- К главному тренеру ЦСКА у вас доверия все меньше?

- Понятно, что зимой его не поменяют, но если и дальше будут такие результаты, то это напрашивается. Все ждали зимней паузы, когда он начнет перестраивать игру команды. Пятнадцать матчей он играл по одной схеме, сейчас он решил ее поменять. Зачем? Осталось три матча. Можно было дотерпеть. Тем более ребята только что приехали из сборных, непонятно в каком состоянии. Они не могли натренировать новую схему. Надо было освежать игру, выпускать скоростного Глебова. Он хотя бы напрягал бы защитников. Просто сплошное разочарование результатом и вторым таймом.

- В матче тура случился разгром одного из лидеров чемпионата. За счет чего «Спартак» сумел забить так много мячей «железнодорожникам»?

- Понравился настрой хозяев. «Локомотив» вышел играть от обороны, усилил центр полузащиты и решил действовать на контратаках. План не сработал. Лантратов допустил ошибку, чем воспользовался Угальде. Пока перестраивались и приходили в себя – получили второй гол. Таким образом, план на игру полностью сломался. Затем счет стал 3:0, и это еще хорошо для гостей в первом тайме. Могли и пять мячей пропустить. Просто безобразная игра в обороне центральных защитников. В перерыве были сделаны замены, и они сработали. Удалось забить два мяча. Начались качели. Но гости не смогли дожать «Спартак». Затем пошли ошибки в обороне, и «красно-белые» забили еще два мяча, а отыграться у гостей сил уже не было.

- Ничью «Краснодара» в Химках как оцените?

- Двухнедельная пауза не пошла «быкам» на пользу. А «Химкам» отступать некуда. Нужны очки. В принципе гости сами потеряли очки. Нельзя такого допускать, если ты претендуешь на золотые медали. Надо было отодвигать игру от своих ворот. А в целом терять очки еще будут все. Вон «Зенит» еле ноги унес в Оренбурге.

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- «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Факелом». Как оцените этот результат?

- Как и в случае с «Краснодаром» надо было отодвигать игру от своих ворот, потому что было понятно, что соперник будет навешивать мячи в штрафную, желая отыграться. Надо было брать мяч под контроль. Моменты были. Тюкавин мог забить несколько раз. А так в конце встречи «Факел» устроил навал. Это предсказуемо. Лещук не помог в этой ситуации, когда надо был надежно играть на выходах. «Факел» мало забивает, а если забивает, то после таких штрафных или навесов, потому что хорошо играют на втором этаже Каштанов и Марков.

Елена Григорьевская