Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин уверен, что «Зенит» закрепится на первом месте в таблице эксклюзив

25 Ноября 2024 • 16:28 Комментировать (1)
Оренбург
0:1
Зенит

Известный тренер Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 16-го тура РПЛ.

- Какое событие этого тура могли бы выделить, как самое интересное?

- Я не ожидал, что «Краснодар» оступится в Химках и потеряет такие нужные два очка. Сейчас читаю, там назревает целый судейский скандал с пенальти в концовке матча.

- Удивил ход игры «Спартак» - «Локомотив» и ее результат?

- «Локомотив» снова плохо сыграл после паузы на матчи сборных. До этого было поражение от «Химок», теперь от «Спартака». Хозяева настолько мощно провели первый тайм. Можно сказать, что им помог вратарь соперника. Хотя нельзя все на него сваливать. Во многих командах голкиперы привозят мячи в свои ворота. Во втором тайме «красно-белые» немного расслабились, потому что вели с крупным счетом. Как я понимаю, в раздевалке «железнодорожников» был серьезный разговор. Плюс Галактионов сделал очень удачные замены. Не понимаю, почему Пиняев не играет в основе.  С его выходом на поле игра повернулась в другую сторону. В первые пятнадцать минут второго тайма гости просто смяли «Спартак». Хорошо, что команда Станковича смогла быстро прийти в себя и забить еще. А там «Локомотив» уже начал играть в авантюру, и у соперника появилось много возможностей для контратак. Так что игра смотрелась.   

- Поражение ЦСКА от «Ростова» вас удивило?

- Конечно. Оно стало неожиданностью. Хотя «Ростов» проявляет серьезный характер в последних матчах. Южане до этого попали в какую-то яму, а в последних двух матчах выдирают очки. Это делает им честь. Но я все равно не ожидал от «армейцев» поражения, потому что команда борется за тройку.

- «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Факелом». Как это оцените?

- Я надеялся, что в Воронеже подопечные Лички выиграют, тем более, они вели почти весь матч. Но неожиданно пропустили в компенсированное время. «Факел» вообще после смены тренера показывает приличный футбол. Команда бьется за очки, пусть и не при идеальной игре.

- Многие сетуют на то, что судья не дал свисток к окончанию матча, когда компенсированное время уже вышло. А вообще «Динамо» наиграло на победу, или ничья более закономерный исход?

- Забей Тюкавин мяч головой при стопроцентной возможности, все было бы по-другому. Он ведь бил без сопротивления, без прыжка, но пробил выше ворот. Если бы был гол, то победа у «Динамо» была бы в кармане без вопросов. Но «бело-голубые» отличаются в последние три – четыре года тем, что ведя в счете, упускают победы на последних минутах. Хотя бывали и обратные примеры, когда в концовках добывались победы. А «Факел» бьется за место под солнцем, они молодцы. А про судейство говорить не хочу.  

Реклама


- В чемпионате сменился лидер. «Зенит» теперь закрепится на первой строчке?

- Думаю, что закрепится. Сколько уже было матчей в этом сезоне, когда питерцы забивали на последних минутах. Везение никто не отменял. Так и в Оренбурге получилось. Как говорится, везет сильнейшему. Но надо еще посмотреть календарь оставшихся матчей.

Елена Григорьевская

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Петрушин

Новости по матчу

Сегодня, 25 Ноября
15:49
Ловчев объяснил, чем «Зенит» отличается от «Краснодара»
24 Ноября
16:47
Башич: «Коваленко извинился»
23 Ноября
23:51
Гурцкая считает, что Слишкович не должен работать в РПЛ 1
18:31
В РПЛ сменился лидер
17:32
Аршавин не видит в игре «Зенита» «лёгкости»
16:56
Радченко – о Ерохине: «Палочка-выручалочка»
16:36
Семак ответил, когда Латышонок вернётся на поле
16:11
Марин – о матче с «Зенитом»: «Гордимся проделанной работой»
16:01
Семак — о воспитанниках: «Мы даём возможность проявить себя всем, но этой возможностью нужно пользоваться»
15:55
Марин – о матче с «Зенитом»: «Увы, не получился только результат»
15:48
Соболев нанёс всего 10 ударов за девять матчей в составе «Зенита» в РПЛ 1
15:46
Семшов: «Соболев приносит пользу «Зениту»
15:39
«Зенит» стал абсолютным лидером сезона РПЛ по победам на выезде
15:34
Только два игрока в РПЛ в 21-м веке забивали после выхода на замену больше Ерохина
14:56
Слишкович: «Не могу быть довольным результатом, но тем, что ребята показали, могу»
14:50
Семак: «В составе соперника я редко кого выделяю, но сегодня выделю Марина»
14:40
Барриос установил рекорд сезона по точным передачам в финальную треть
14:13
На «Матч ТВ» объяснили проблему с эмблемами в трансляции
14:12
Из-за них «Зенит» мог потерять очки в Оренбурге: три худших игрока матча 1
14:09
15 матчей без побед – серия «Оренбурга» в РПЛ продлилась
14:03
Больше тайма «Зенит» играл в большинстве, но забил «Оренбургу» только на последних секундах 2
11:56
Слишкович не может рассчитывать на 11 игроков «Оренбурга» в матче с «Зенитом»
11:50
Семак: «Конечно, играть в полдень - непривычно для игроков, но ничего страшного»
11:30
«Оренбург» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
02:02
Оренбург - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
22 Ноября
21:24
Аршавин дал комментарий о Соболеве
20:10
Хомуха объяснил, почему «Зениту» будет непросто в игре с «Оренбургом»
15:07
Павлюченко ответил, кто разыграет чемпионский титул РПЛ
14:23
Аленичев: «Хочу, чтобы Глушенков вылечился и феерил лет пять»
11:34
Ставка и прогноз на точный счёт матча Оренбург — Зенит РПЛ — 23 ноября 2024
00:39
Надёжная ставка и прогноз на матч Оренбург — Зенит чемпионата России — 23 ноября 2024
21 Ноября
17:39
«Разгрома не будет»: Гасилин — о матче «Оренбург» - «Зенит»
17:09
Москвичёв рассказал, хочет ли поиграть в Европе
14:19
Гонду: «С детских времён знаком с аргентинцами из «Оренбурга»
14:00
Семак — о матче с «Оренбургом»: «Нас ждёт непростой выезд»
13:27
«Зенит» определился с будущим Родригао и Артура
13:20
Гонду: «Возвращение Глушенкова – очень важный момент»
20 Ноября
23:01
Прогноз и ставка на фору на матч Оренбург – Зенит чемпионата России – 23 ноября 2024
14:40
Газзаев: «Зенит» остаётся командой, которая может выиграть очередное чемпионство»
19 Ноября
16:13
Игрок «Зенита»: «Мы снова выиграем РПЛ» 1
18 Ноября
17:20
Васильев рассказал об адаптации Соболева в «Зените»
16:21
Раскрыты трансферные планы «Оренбурга»
15:57
Игрок «Зенита» Васильев: «Всегда хочется большего»
15:45
Роберто Фернандес считает, что Латышонок заслуженно перешёл в «Зенит»
14:13
Васильев: «Хочу сам выиграть конкуренцию у Барриоса»
17 Ноября
22:27
Личка верит, что Слишкович поможет «Оренбургу»
12:08
Веденеев сравнил «Зенит» с командой 40-летней давности
16 Ноября
21:46
Глушаков ответил, готов ли возглавить ЦСКА или «Зенит»
20:19
Наумов ответил, когда мы увидим прежнего Глушенкова 1
18:31
Агент Сафонов назвал тройку лучших вратарей РПЛ
15 Ноября
14:39
Жирков: Я не удивлюсь переходу Батракова в «Зенит»
14 Ноября
19:18
Тарханов назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
13 Ноября
16:56
Широков озвучил задачу «Зенита» в год столетия клуба
12 Ноября
20:59
Дзюба мог оказаться в другом клубе РПЛ до перехода в «Акрон»
19:48
Сесар Навас назвал фаворита РПЛ
11 Ноября
21:12
Колыванов: «Соболев начнёт забивать»
20:26
Канчельскис: «Зенит» станет чемпионом, а великий «Спартак» снова будет пятым»
16:43
Радимов объяснил, почему верит в очередное чемпионство «Зенита»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Minu arust 6
25 Ноября 2024 в 17:41
„Сейчас там назревает целый судейский скандал с пенальти в концовке матча”
А почему скандал? В пользу придворных москвобадских клубов судьи рисуют левые пенальти в каждой игре, и никаких скандалов... Или это потому что Зенит на первое место вернулся?
А если б не не вернулся, и москвобадские питерофобские комплексы неполноценности и зависти не были бы задеты, тогда скандала бы не было?
Ах вот как устроен росийский футбол? :)
Ответить
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели «Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» «Реал» нашёл нападающего, который может заменить Мбаппе или Винисиуса «Быки» больше не первые: три игрока, из-за которых «Краснодар» потерял очки в Подмосковье «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну Фанаты из Англии стали обращаться к Путину после его заявления Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» «Реал» нашёл полузащитника на замену Модричу - названо имя
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира «Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Ноября
17:48 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартак» полностью переиграл «Локомотив»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев назвал игроков махачкалинского «Динамо», которыми интересуются другие клубы
17:36 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Локомотив» попал в глубокую яму
17:33 · Россия. Премьер-лига
Газзаев – о Василии Березуцком: «Он созрел к работе главным тренером»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Орещук ответил, может ли «Спартак» стать чемпионом России
17:25 · Россия. Премьер-лига
Чанов одной фразой оценил шансы ЦСКА на чемпионство
17:17 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» высказались о возможном подписании Игнатова и Ахметова
17:16 · Россия. Премьер-лига
«Крылья» оформили самый дальний гол в РПЛ за последние 13 лет клубной истории
17:09 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал новую звезду РПЛ
17:03 · Россия. Премьер-лига
Только один клуб не пропускал в РПЛ со стандартов в текущем сезоне
16:56 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Тюкавин не похож на себя самого»
16:53 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА проиграл при Николиче уже больше домашних игр, чем за два сезона при Федотове
16:44 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» стал лидером РПЛ по точности передач
16:27 · Россия. Премьер-лига
Подсчитано, сколько голов было забито в 16-м туре РПЛ
16:20 · Россия. Премьер-лига
Губерниев ответил, повлияет ли поражение 2:5 на молодёжь «Локомотива»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Роша — особенный и суперсовременный футболист»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Ловчев объяснил, чем «Зенит» отличается от «Краснодара»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Ловчев назвал позиции, которые нужно укрепить «Спартаку»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Суперкомпьютер определил самое вероятное итоговое место «Спартака» в РПЛ 1
15:33 · Россия. Премьер-лига
Орещук: В дерби «Спартак» показал свой лучший футбол за последние пять лет
15:21 · Россия. Премьер-лига
Угальде забивает в РПЛ каждым вторым ударом в створ
15:11 · Россия. Премьер-лига
Всего четыре клуба не смогли забить в 16-м туре РПЛ
15:01 · Россия. Премьер-лига
Агент из Коста-Рики: «Угальде — один из лидеров нашей сборной» эксклюзив
14:44 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов не исключил отставки Николича из ЦСКА
14:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Сперцяна провёл переговоры с клубом Серии А 1 слухи
Все новости