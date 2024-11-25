Известный тренер Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 16-го тура РПЛ.

- Какое событие этого тура могли бы выделить, как самое интересное?

- Я не ожидал, что «Краснодар» оступится в Химках и потеряет такие нужные два очка. Сейчас читаю, там назревает целый судейский скандал с пенальти в концовке матча.

- Удивил ход игры «Спартак» - «Локомотив» и ее результат?

- «Локомотив» снова плохо сыграл после паузы на матчи сборных. До этого было поражение от «Химок», теперь от «Спартака». Хозяева настолько мощно провели первый тайм. Можно сказать, что им помог вратарь соперника. Хотя нельзя все на него сваливать. Во многих командах голкиперы привозят мячи в свои ворота. Во втором тайме «красно-белые» немного расслабились, потому что вели с крупным счетом. Как я понимаю, в раздевалке «железнодорожников» был серьезный разговор. Плюс Галактионов сделал очень удачные замены. Не понимаю, почему Пиняев не играет в основе. С его выходом на поле игра повернулась в другую сторону. В первые пятнадцать минут второго тайма гости просто смяли «Спартак». Хорошо, что команда Станковича смогла быстро прийти в себя и забить еще. А там «Локомотив» уже начал играть в авантюру, и у соперника появилось много возможностей для контратак. Так что игра смотрелась.

- Поражение ЦСКА от «Ростова» вас удивило?

- Конечно. Оно стало неожиданностью. Хотя «Ростов» проявляет серьезный характер в последних матчах. Южане до этого попали в какую-то яму, а в последних двух матчах выдирают очки. Это делает им честь. Но я все равно не ожидал от «армейцев» поражения, потому что команда борется за тройку.

- «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Факелом». Как это оцените?

- Я надеялся, что в Воронеже подопечные Лички выиграют, тем более, они вели почти весь матч. Но неожиданно пропустили в компенсированное время. «Факел» вообще после смены тренера показывает приличный футбол. Команда бьется за очки, пусть и не при идеальной игре.

- Многие сетуют на то, что судья не дал свисток к окончанию матча, когда компенсированное время уже вышло. А вообще «Динамо» наиграло на победу, или ничья более закономерный исход?

- Забей Тюкавин мяч головой при стопроцентной возможности, все было бы по-другому. Он ведь бил без сопротивления, без прыжка, но пробил выше ворот. Если бы был гол, то победа у «Динамо» была бы в кармане без вопросов. Но «бело-голубые» отличаются в последние три – четыре года тем, что ведя в счете, упускают победы на последних минутах. Хотя бывали и обратные примеры, когда в концовках добывались победы. А «Факел» бьется за место под солнцем, они молодцы. А про судейство говорить не хочу.

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- В чемпионате сменился лидер. «Зенит» теперь закрепится на первой строчке?

- Думаю, что закрепится. Сколько уже было матчей в этом сезоне, когда питерцы забивали на последних минутах. Везение никто не отменял. Так и в Оренбурге получилось. Как говорится, везет сильнейшему. Но надо еще посмотреть календарь оставшихся матчей.

Елена Григорьевская