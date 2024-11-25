Подсчитано, сколько голов было забито в 16-м туре РПЛ

На минувших выходных состоялся 16-й тур Российской премьер-лиги. В восьми поединках было забито 23 гола.

Самым результативным стал матч между «Спартаком» и «Локомотивом», где было забито сразу семь голов (5:2). Второй по результативности стала игра «Химки» - «Краснодар» (2:2).

Стоит сказать, что один поединок обошелся вовсе без голов. Речь идет о встрече «Пари НН» с махачкалинским «Динамо», которая завершилась со счетом 0:0.

После 16 туров на вершине турнирной таблицы чемпионата России находится «Зенит», набравший 39 очков.

Новый тур РПЛ начнется 30 ноября матчем между «Акроном» и «Оренбургом».