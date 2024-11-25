Губерниев ответил, повлияет ли поражение 2:5 на молодёжь «Локомотива»

На выходных «Локомотив» потерпел поражение в дерби против «Спартака» со счётом 2:5. По мнению авторитетного спортивного обозревателя Дмитрия Губерниева, крупное поражение не окажет влияния на молодых футболистов «железнодорожников».

«Я думаю, что это поражение никак не скажется на молодёжи «Локомотива». Команда была ошарашена первым голом и ошибкой вратаря. За битого двух небитых дают, поражение научит», - цитирует Губерниева Metaratings.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в четверг, 28 ноября, - против «Динамо» на своём поле в Кубке России. Это будет ответный поединок – в первом «железнодорожники» победили на выезде со счётом 2:1.