Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев ответил, повлияет ли поражение 2:5 на молодёжь «Локомотива»

25 Ноября 2024 • 16:20 Комментировать
Спартак Москва
5:2
Локомотив Москва

На выходных «Локомотив» потерпел поражение в дерби против «Спартака» со счётом 2:5. По мнению авторитетного спортивного обозревателя Дмитрия Губерниева, крупное поражение не окажет влияния на молодых футболистов «железнодорожников».

«Я думаю, что это поражение никак не скажется на молодёжи «Локомотива». Команда была ошарашена первым голом и ошибкой вратаря. За битого двух небитых дают, поражение научит», - цитирует Губерниева Metaratings.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в четверг, 28 ноября, - против «Динамо» на своём поле в Кубке России. Это будет ответный поединок – в первом «железнодорожники» победили на выезде со счётом 2:1.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Губерниев

Новости по матчу

Сегодня, 25 Ноября
15:33
Орещук: В дерби «Спартак» показал свой лучший футбол за последние пять лет
15:21
Угальде забивает в РПЛ каждым вторым ударом в створ
15:01
Агент из Коста-Рики: «Угальде — один из лидеров нашей сборной»
14:10
Названа самая результативная команда 16-го тура РПЛ
09:00
Бенефициар «Зенит», «картёжник» Угальде, «дублёр» Даку: Чем запомнился 16-й тур РПЛ 2
24 Ноября
20:46
Чанов отреагировал на ошибку Лантратова в дерби со «Спартаком»
20:36
Мостовой: «Спартак» уже близок к тройке»
19:56
​Губерниев: «Спартак» приятно удивил» 1
19:51
Шикунов считает, что Станкович правильно использует Угальде 1
19:45
Бышовец: «Спартаку» поздновато претендовать на золото, но предпосылки появились» 1
19:42
Колыванов считает, что Угальде может стать лучшим бомбардиром РПЛ 1
19:08
«Это не предел»: агент — об игре Маркиньоса в дерби с «Локомотивом»
18:55
Барко: «Сложно представить, что в России поиграю ещё где-то»
18:46
Тарханов высказался о дерби «Спартак» - «Локомотив»
18:41
«Угальде был феноменален и неудержим!» — Колыванов
18:39
«Спартак» поднялся в таблице РПЛ
18:17
Ещенко: Был уверен в победе «Спартака» над «Локомотивом»
17:40
Булыкин: «Весной увидим настоящий «Спартак» Станковича»
17:00
Ринат Билялетдинов: «Локомотив» опять растерял форму за время паузы на сборные» 1
16:51
Пименов объяснил, какой момент сломал всю игру «Локомотива» в дерби со «Спартаком»
16:50
Камоцци оценил спартаковца Угальде
16:43
Радченко: «Угальде находится в хорошей форме и приносит «Спартаку» большую пользу»
16:34
Радченко: «Спартак» полностью переиграл «Локомотив»
16:30
Шавло считает, что «Спартак» может побороться за второе место 2
16:00
Ширко: «Приятно, что мой покер за «Спартак» долго продержался, 26 лет – это приличный срок» 1
15:30
Сочнов: «Угальде помог раскрыться уход Соболева» 1
15:03
Губерниев высказался о крупной победе «Спартака» над «Локомотивом» 1
14:15
Тихонов прокомментировал покер Угальде
23 Ноября
23:13
Угальде рассказал, кому подарит свой мяч после покера в дерби
22:52
Мостовой отреагировал на путаницу с игроками «Спартака»: «Угальде ведь четыре забил, как Барко?»
22:29
Барко: «Не знал, что дождь – спартаковская погода, но примета работает» 1
22:25
Червиченко назвал ключевой момент в победном матче «Спартака» над «Локомотивом» 3
22:17
Зорин: «Ошибка Лантратова придала нам уверенности»
22:16
Станкович поблагодарил Бабича, сыгравшего в дерби с травмой
22:10
Гладилин раскрыл, что помогло «Спартаку» подняться во турнирной таблице в РПЛ 2
22:07
Бабич: Я чувствовал боль, но обязательно должен был сыграть в дерби 1
22:02
Монтес: «Ошибка Лантратова нам сегодня дорого стоила» 2
21:45
«Локомотив» 7 лет не может выиграть у «Спартака» на выезде 1
21:16
Маркиньос: «Станкович ведёт «Спартак» вперёд»
21:08
Маркиньос — о разгроме «Локомотива»: «Так и должен играть «Спартак»
21:00
Станкович: «Пока не хочу думать о проблемах, хочу порадоваться победе»
20:51
Монтес — о поражении от «Спартака»: Могу сказать, что сегодня на поле был не тот «Локомотив» 1
20:50
Станкович: «Победа в таком дерби со счетом 5:2 дорогого стоит»
20:49
Станкович: «Работа всей команды вознесла Угальде на вершину»
20:40
Галактионов: «Очень хорошо, что нас опустили с небес на землю»
20:38
Зарема: «Локомотиву» в матче со «Спартаком» не хватило Абены на поле 1
20:37
Галактионов: «Мы не смогли справиться с Угальде»
20:30
Мостовой: Покер Угальде? Даже я столько не забивал в одной игре
20:30
Угальде: «Спасибо партнёрам, мы здорово сыграли и сегодня добились хорошей победы»
20:30
Камоцци — о столичном дерби: «Это была лучшая игра «Спартака»
20:18
«Спартак» пропустил впервые за четыре матча РПЛ
20:17
«Будем делать выводы»: В руководстве «Локомотива» оценили разгромное поражение от «Спартака» 5
20:14
Батраков пока не тянет: три худших игрока суперматча «Спартак» – «Локомотив» 2
20:11
Генич: «Спартак» — молодец, что добил «Локомотив» 1
20:10
Угальде возглавил снайперскую гонку РПЛ благодаря покеру в дерби
20:04
«Спартак» выиграл в четвёртом матче РПЛ подряд 1
19:56
Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби 12
19:46
Угальде стал четвёртым игроком «Спартака», который отметился покером в матче чемпионата России
19:45
Барко - автор седьмого гола в матче «Спартак» - «Локомотив»
19:44
Джикия: «Когда «Спартак» побеждает, душа радуется»
19:41
Игрок «Спартака» 26 лет в чемпионате России не оформлял покер
19:38
Угальде оформил покер в матче «Спартак» - «Локомотив»
19:28
«Локомотив» отыграл уже два мяча у «Спартака»
19:20
Пиняев размочил счёт в матче «Спартак» - «Локомотив»
19:15
Угальде — первый игрок «Спартака», который отметился хет-триком на «Лукойл Арене» в РПЛ
19:01
Нигматуллин прокомментировал ошибку Лантратова в дерби со «Спартаком»
18:51
«Спартак» громит «Локомотив» после первого тайма
18:48
Тренер «Спартака» Станкович получил жёлтую карточку в дерби
18:42
Угальде вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ после хет-трика в дерби
18:41
Угальде оформил хет-трик в ворота «Локомотива» ещё в первом тайме
18:26
Угальде оформил дубль в матче «Спартак» - «Локомотив»
18:16
«Спартак» быстро забил «Локомотиву»
17:52
Галактионов: «Мы готовы дать бой при большом количестве болельщиков, на чужом поле»
17:44
Станкович: «Готовы к этому матчу наилучшим образом, мы ждем прекрасную игру»
17:30
«Спартак» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 1
17:19
Пловчиха Ефимова рассказала о приглашении «Спартака»
16:51
Бабич и Батраков выйдут в стартовых составах «Спартака» и «Локомотива» на матч РПЛ
16:26
Три топ-клуба РПЛ следят за вингером сборной Турции
14:12
Игрок «Спартака» отреагировал на информацию об интересе «Барселоны»
09:45
«Спартак» – «Локомотив»: Какие будут стартовые составы в московском дерби 16-го тура РПЛ 2
02:18
Спартак - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
22 Ноября
22:11
Титов объяснил, почему Умяров играет чаще Пруцева
22:07
Появилась информация о состоянии спартаковца Чернова
21:07
Камоцци дал комментарий о дерби «Спартак» - «Локомотив» 1
21:01
Сенников: «Спартак» наверняка сделал выводы из прошлого дерби» 1
20:54
В РПЛ высказались об угрозе снегопада на матчах 1
20:33
Наумов: Батраков в порядке и может забить «Спартаку»
20:20
ЦСКА и «Ростов» снова могут сыграть в снегопад, «Спартак» и «Локомотив» – тоже
19:43
Логашов: «Думаю, что Батраков забьёт «Спартаку»
19:21
Наумов: «А я бы на месте агента Батракова сказал: «Вижу Алексея в «Барселоне»! 1
19:21
Гуренко: «Батраков напоминает мне Модрича»
19:04
Гуренко ждёт от дерби «Локомотива» и «Спартака» много голов
18:30
Ставка и прогноз на матч Спартак — Локомотив РПЛ — 23 ноября 2024
17:35
Медина рассказал, с кем из «Спартака» играет в Call of Duty
17:25
Медина: «Бонгонда заслужил успех своей ежедневной работой»
16:54
Медина отреагировал на критику Барко
16:43
Медина: Появление Барко помогло раскрыться Угальде
16:15
Медина объяснил, почему «Спартак» успешно играет в московских дерби
16:05
Медина — о голах в дерби: «Хорошая традиция получается»
16:03
Ставка и прогноз на точный счёт матча Спартак — Локомотив РПЛ — 23 ноября 2024
15:59
Кечинов назвал козыри «Спартака» перед «Локомотивом» 1
15:46
Медина: «Призывал Дуарте ждать своего шанса»
15:36
Медина: «Спартаку» удалось набрать ход»
15:25
Батраков: «Игры со «Спартаком» всегда принципиальные»
14:13
Севикян: «В «Локомотиве» все хотят большего»
14:04
Балахнин высказался о возможном трансфере Глебова из «Ростова» в «Спартак»
13:33
«Спартак» – «Локомотив»: кто победит, покажет ли «Матч ТВ»
12:27
Камоцци не верит, что Зиньковский смог бы заиграть в Серии А
11:35
Ставка и прогноз на точный счёт матча Спартак — Локомотив чемпионата России — 23 ноября 2024
21 Ноября
22:39
Мостовой объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом игры с «Локомотивом»
21:28
Павлюченко прокомментировал кадровые проблемы «Спартака» перед дерби
21:12
Павлюченко дал прогноз на счёт матча «Спартак» - «Локомотив»
20:52
Глеб: «Спартаку» тяжело бороться за тройку из-за конкуренции в РПЛ» 3
20:40
Гурцкая: «Локомотив» снова победит «Спартак»
20:25
Геркус не верит в чемпионство «Спартака»
20:13
Кирьяков ответил, стал ли «Спартак» лучше со Станковичем
20:12
Первак: «Поражение в дерби заставит задуматься руководство «Спартака»
19:58
Гладилин сравнил составы «Спартака» и «Зенита»
19:37
Воспитанник «Спартака» Мамин: Литвинов и Максименко выделялись среди ровесников
19:00
Александр Мостовой не считает, что у «Спартака» будут проблемы в матче с «Локомотивом» 1
18:49
Шавло оценил игру Маркиньоса в «Спартаке»
17:51
Дьяков — о матче «Спартак» - «Локомотив»: «Это будет классное дерби»
17:38
Гурцкая предупредил «Спартак» насчёт Станковича 1
17:33
«Нельзя назвать успешной»: Непомнящий оценил работу Станковича в «Спартаке»
17:28
Гаврилов: «Спартак» и «Локомотив» будут играть на результат»
17:23
Гасилин: «Много голов «Спартак» и «Локомотив» не забьют»
17:21
Наумов выделил преимущество «Локомотива» над «Спартаком» перед дерби
16:47
Генич и Журавель прокомментируют московское дерби
16:27
Шикунов — о дерби «Спартак» - «Локомотив»: «Думаю, Станкович сделает выводы»
16:19
Газзаев назвал проблему «Спартака» 1
15:58
Губерниев уверенно назвал победителя дерби «Спартак» - «Локомотив» 4
15:30
Кузьмичёв: «Абена у многих вызывает сомнения»
15:01
Ещенко назвал фаворита дерби «Спартак» - «Локомотив»
14:34
Гуренко: «Я бы поставил на «Локомотив», но «Спартак» может преподнести сюрприз»
14:15
«Спартак» обратился к Джикии 4
14:10
Борис Игнатьев рассказал, почему сомневается в победе «Локомотива» над «Спартаком» 1
14:09
Камоцци: «От Барко ждут большего в топ-матчах»
13:32
Масалитин рассказал, что нужно сделать «Спартаку», чтобы победить «Локомотив» 1
20 Ноября
23:55
Бесплатная ставка и прогноз на матч Спартак – Локомотив чемпионата России – 23 ноября 2024
19:39
«Я многому научился у Карреры» — Мамин
19:13
Тикнизян: «Я бы пригласил Сперцяна в «Локомотив»
18:59
Мостовой: Батраков бы не раскрылся, если бы Глушенков не ушёл из «Локомотива»
18:48
Силкин: «Как бы Батраков не стал вторым Захаряном»
18:08
Агент рассказал, есть ли предложения по Батракову из Европы
17:49
Тарханов не исключил возвращения Черчесова в «Спартак»
15:45
«Спартак» готов расстаться с форвардом
15:42
Раскрыты три трансферные цели «Спартака» 2
15:37
«Спартак» не отпустит Пруцева в другой топ-клуб РПЛ
14:32
«Галактионов доказал в «Локомотиве», что молодые игроки способны давать результат» — Булыкин 1
14:04
Глушаков: «Спартак» был и всегда будет народной командой» 1
19 Ноября
19:23
Агент: «Маркиньос забьёт первый гол за «Спартак» «Локомотиву»
18:50
Камоцци оценил перспективы Станковича в «Спартаке»
17:40
Появилась новая информация о состоянии игрока «Спартака» Бабича
14:15
Агент ответил на вопрос об участии Бабича в дерби с «Локомотивом» 1
18 Ноября
20:43
Орещук — о Хлусевиче: «Тренер себе не враг, он всегда ставит сильнейших»
20:26
Радченко назвал два клуба РПЛ, которые стали для него открытием
19:45
Эштреков: «Локомотив» может побороться с «Краснодаром» за второе место в чемпионате РПЛ»
19:06
«Спартак» принял решение по Хлусевичу 3
17:45
Кирьяков — о проблемах «Спартака»: «Станковичу надо поломать голову»
15:35
В «Локомотиве» произошли изменения
14:30
Павлюченко: «Кордоба принёс бы пользу «Спартаку»
14:20
Глушаков посоветовал «Спартаку» купить Батракова
12:31
Два игрока «Спартака» могут пропустить дерби с «Локомотивом»
17 Ноября
20:42
«Хочется видеть больше российских игроков в составе «Спартака» — Ананко
19:10
Гуренко: «Локомотив» точно будет бороться за «золото»
18:50
«Батраков напоминает мне Модрича» — Гуренко
17:07
Дьяков назвал игроков, которых нужно продать «Спартаку»
16:38
Канчельскис объяснил, почему Батракова не будет в АПЛ
16:20
Глушаков: «Не понимаю, почему в «Спартаке» находятся Маркиньос, Абена и Мангаш»
16:07
Глушаков назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16 Ноября
18:53
Максименко: «Амарал всегда был с командой»
18:10
Тихий уверен, что Юран даст результат в «Спартаке»
16:49
Ананко верит в чемпионские амбиции «Спартака»
16:23
Аленичев выделил тройку главных людей в истории «Спартака»
16:15
Пименов: «Локомотив» остаётся в чемпионской гонке»
16:04
Павлюченко ответил, нужно ли Батракову и Глушенкову уезжать в Европу
15 Ноября
18:08
Максименко рассказал, как попал в «Спартак»
18:05
Аленичев резко ответил на вопрос о фильме про себя
17:41
Парфёнов объяснил, почему хотел бы, чтобы чемпионом РПЛ стал «Краснодар»
17:08
Сёмин — о Батракове: «Приятно видеть его лучшим бомбардиром РПЛ»
16:54
Максименко поведал о тренерских качествах Галактионова
16:46
Самедов: «Спартак» никогда не будет середняком»
16:19
Кривцов признался, что болел за «Спартак»
16:09
Максименко — о дисквалификации Литвинова: «Я был удивлён, скажем мягко»
15:44
Нападающий «Спартака» Жозе хочет вернуться на родину
15:35
Максименко рассказал, как изменился в «Спартаке»
15:07
Глушаков оценил работу Станковича в «Спартаке»
14:48
Глушаков оценил игру Барко в «Спартаке»
14 Ноября
22:13
Игнатьев: Чемпионские амбиции «Локомотива» зависят от конкурентов
20:24
Глушаков уверен, что сейчас Промес не затерялся бы в РПЛ
20:16
Ещенко объяснил, чего не хватает «Спартаку» в борьбе за чемпионство
19:37
Аленичев отреагировал на сравнение Батракова с Черенковым
17:48
Дмитрий Комбаров рассказал, как бы отнёсся к возвращению Аленичева в «Спартак» 1
17:11
Воробьёв — о Батракове: «Мы гордимся, что в «Локомотиве» играет такой футболист»
16:06
Игнатов: «Расстроился, что Джикия ушёл из «Спартака»
14:20
Легенда «Спартака» Романцев встретится со Станковичем
14:10
Стукалов объяснил, почему Батракову не грозит звёздная болезнь
12:45
Глушаков рассказал, удалось ли Барко стать лидером «Спартака» и заменить Промеса 2
11:25
Самедов назвал сильные стороны Станковича как тренера
13 Ноября
20:12
Яковлев рассказал, в каком случае он сможет прожить на 30 тысяч рублей в месяц
19:12
Агент рассказал, когда начнутся переговоры с «Локомотивом» о новом контракте Батракова
18:37
Гурцкая объяснил, почему «Спартак» вовремя расстался с Амаралом
18:10
Шикунов: «Пятое место «Спартака» — это безобразие и провал»
17:56
Геркус: «Никакого впечатления Амарал не оставил»
17:46
Корнеев оценил трансферную стоимость Пиняева
16:33
«Спартак» стал средней командой» — Орещук
15:10
Названы два трансфера «Спартака», которыми гордится Амарал 1
14:33
Пономарёв — о Дзюбе: «Если в этом возрасте ума нет, то и не будет» 1
14:10
Романцев объяснил, почему не воспринимает Барко
12 Ноября
20:47
Колыванов назвал тройку лучших бомбардиров первого круга РПЛ
20:13
Игрок «Спартака» был предложен турецким клубам
19:29
Мостовой отреагировал на слова Дзюбы о «Спартаке»
18:10
Ледяхов: «Станковичу надо дать поработать»
17:45
Колыванов назвал команду, которая удивила его в текущем сезоне РПЛ
17:34
Газзаев назвал двух самых ярких молодых игроков РПЛ
16:58
Шикунов: «Барко является открытием этого сезона РПЛ»
16:25
Ещенко считает, что внутри «Спартака» есть проблемы
16:14
Альшин: «Батраков — главный прорыв сезона»
15:57
Защитник «Локомотива» Ненахов оценил свою игру в текущем сезоне РПЛ
15:22
Губерниев: «Локомотив» станет сильнее после паузы»
15:09
Рябчук ответил, сможет ли Угальде стать лучшим бомбардиром РПЛ
13:49
«Бонгонда должен знать историю «Спартака» — Шавло
11 Ноября
21:23
Стал известен московский клуб, на который ходят меньше всего в РПЛ 2024/2025
21:05
«Спартак» готов разорвать контракт с легионером 1
20:56
Тикнизян заявил, что «Локомотив» стал семьёй
20:35
Юран рассказал, хотел ли возглавить «Спартак»
19:28
«Спартак» претендует лишь на третье место» — Гладилин
19:15
Наумов назвал реальную стоимость Батракова
18:44
Дьяков назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
18:34
Кечинов оценил работу Станковича в «Спартаке» на три с плюсом
18:11
Тикнизян ответил, есть ли лидерские качества у Батракова
17:58
Колосков дал оценку игре «Спартака»
17:39
«Спартак», «Зенит» и ещё 4 клуба РПЛ примут участие в Зимнем кубке РПЛ
17:30
Мостовой оценил шансы «Спартака» на чемпионство
17:30
Деменко: «Только Барко можно записать в актив Амаралу»
16:54
Максименко признался, что скучает по Промесу
16:50
Червиченко: «Зачем «Спартак» вообще брал этого Амарала - он на Угальде потратил столько, сколько мог заплатить за Кордобу»
16:24
Гладилин: «Уход Амарала обоснован, он тоже несёт ответственность за результат»
16:20
Мостовой назвал Батракова главным открытием сезона
15:47
«Спартак» займёт шестое место в РПЛ» — Канчельскис 1
14:47
Стало известно, сформировал ли «Спартак» трансферный бюджет на зиму
10 Ноября
20:41
Кечинов положительно оценил работу Амарала в «Спартаке»
18:55
Назван кандидат на пост спортивного директора «Спартака» 1
09 Ноября
22:35
Канчельскис считает, что Батраков обладает задатками классного европейского футболиста
20:43
Червиченко: «Локомотив» умеет побеждать на характере»
20:35
Колосков: У Батракова есть футбольный талант, но этот талант надо развивать
19:40
«Локомотиву» надо отпускать Батракова, если предложат 15 млн евро» — Мостовой 1
18 Октября
18:37
Хоккейный «Спартак» перенёс игру из-за московского дерби футбольного «Спартака»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели «Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» «Реал» нашёл нападающего, который может заменить Мбаппе или Винисиуса «Быки» больше не первые: три игрока, из-за которых «Краснодар» потерял очки в Подмосковье «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну Фанаты из Англии стали обращаться к Путину после его заявления Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» «Реал» нашёл полузащитника на замену Модричу - названо имя
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира «Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Ноября
16:27 · Россия. Премьер-лига
Подсчитано, сколько голов было забито в 16-м туре РПЛ
16:20 · Россия. Премьер-лига
Губерниев ответил, повлияет ли поражение 2:5 на молодёжь «Локомотива»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Роша — особенный и суперсовременный футболист»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Ловчев объяснил, чем «Зенит» отличается от «Краснодара»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Ловчев назвал позиции, которые нужно укрепить «Спартаку»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Суперкомпьютер определил самое вероятное итоговое место «Спартака» в РПЛ 1
15:33 · Россия. Премьер-лига
Орещук: В дерби «Спартак» показал свой лучший футбол за последние пять лет
15:21 · Россия. Премьер-лига
Угальде забивает в РПЛ каждым вторым ударом в створ
15:11 · Россия. Премьер-лига
Всего четыре клуба не смогли забить в 16-м туре РПЛ
15:01 · Россия. Премьер-лига
Агент из Коста-Рики: «Угальде — один из лидеров нашей сборной» эксклюзив
14:44 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов не исключил отставки Николича из ЦСКА
14:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Сперцяна провёл переговоры с клубом Серии А слухи
14:22 · Россия. Премьер-лига
Кривцов: «Зенит» больше не непобедим» 1
14:17 · Россия. Премьер-лига
Зорин: «Есть ощущение, что «Спартак» при Станковиче может добиться высоких результатов»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Названа самая результативная команда 16-го тура РПЛ
14:08 · Россия. Премьер-лига
Николсон назвал Угальде сумасшедшим после покера «Локомотиву»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Башич: «Игроки «Оренбурга» любят Слишковича»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Бабич: «Спартак» может ответить «Зениту» и «Краснодару»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Газинский: «Краснодар» борется за высокие места»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Генич ответил на слова Дзюбы в свой адрес
13:30 · Россия. Премьер-лига
Булатов: «Соболев – потеря для «Спартака»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Баринов назвал причину, почему «Локомотив» плохо играет после перерыва на матчи сборных
12:58 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал о состоянии после травмы
12:44 · Россия. Премьер-лига
Три игрока «Спартака» попали в сборную 16-го тура РПЛ
12:38 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов хочет видеть «Спартак» в чемпионской гонке
Все новости