Агент: «Роша — особенный и суперсовременный футболист»

Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказался о попадании своего клиента в тройку лучших по игре на втором этаже.

«Виллиан — особенный и суперсовременный футболист. Он вернется еще более сильным», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 29-летний Роша принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров и сделал две результативные передачи.

Напомним, ранее футболист был дисквалифицирован на три игры чемпионата России за участие в драке.

Трудовой договор Роши с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет шесть миллионов евро.