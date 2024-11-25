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Ловчев объяснил, чем «Зенит» отличается от «Краснодара»

25 Ноября 2024 • 15:49 Комментировать
Оренбург
0:1
Зенит

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о чемпионской борьбе РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Ловчев заявил, что еще перед стартом этого сезона отдал чемпионский титул «Зениту».

— У них чемпионская команда, они вырывают победу на последних минутах матча против «Оренбурга», а «Краснодар» упускает — вот вам и разница между клубами, — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, в 16-м туре «Краснодар» не смог одолеть на выезде «Химки» (2:2), а «Зенит» одержал гостевую победу над «Оренбургом» (1:0).

После таких результатов «Зенит» обошел «Краснодар» и возглавил РПЛ. Разница между командами составляет всего одно очко.

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