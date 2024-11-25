Ловчев назвал позиции, которые нужно укрепить «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, какие позиции необходимо усилить «красно-белым».

По мнению эксперта, в последнее время главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже определился с основным составом, но клубу нужно укрепить несколько позиций.

— «Спартаку» нужно укрепить защиту, полузащиту, но атака в последнее время радует. Позиции правого и левого защитника у «красно‑белых», откровенно говоря, слабые, — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 31 очко после 16 туров.