Суперкомпьютер определил самое вероятное итоговое место «Спартака» в РПЛ

Эксперты из Opta использовали суперкомпьютер для просчёта шансов команд на финиш на той или иной позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Как мы уже сообщали, самым вероятным является сценарий, при котором чемпионский титул седьмой год подряд выиграет «Зенит».

Что касается «Спартака», то наиболее вероятным итоговым местом команды называется четвёртое – 31,6%. Дальше идут пятое (26,6%) и третье (20,7%) места.

Вероятность того, что «Спартак» финиширует в чемпионате России первым, составляет 1,1%.

Отметим, что от лидирующего «Зенита» после шестнадцати туров Премьер-лиги «Спартак» отстаёт на восемь очков.