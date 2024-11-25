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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Суперкомпьютер определил самое вероятное итоговое место «Спартака» в РПЛ

25 Ноября 2024 • 15:35 Комментировать (1)

Эксперты из Opta использовали суперкомпьютер для просчёта шансов команд на финиш на той или иной позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Как мы уже сообщали, самым вероятным является сценарий, при котором чемпионский титул седьмой год подряд выиграет «Зенит».

Что касается «Спартака», то наиболее вероятным итоговым местом команды называется четвёртое – 31,6%. Дальше идут пятое (26,6%) и третье (20,7%) места.

Вероятность того, что «Спартак» финиширует в чемпионате России первым, составляет 1,1%.

Отметим, что от лидирующего «Зенита» после шестнадцати туров Премьер-лиги «Спартак» отстаёт на восемь очков.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Minu arust 6
25 Ноября 2024 в 15:42
Видимо компьютер явно не москвобадский, иначе был бы на первом с вероятностью 99,99% :)
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