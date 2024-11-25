Орещук: В дерби «Спартак» показал свой лучший футбол за последние пять лет

Футбольный агент Роман Орещук высказался об игре «Спартака» в минувшем дерби с «Локомотивом».

Напомним, встреча 16-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой «Спартака» со счетом 5:2. Уже к 34-й минуте «красно-белые» громили соперника – 3:0.

Орещук признался, что не является поклонником «Спартака», но при этом сейчас ему хотелось бы отметить всю команду.

— Тот футбол, который они показали против «Локомотива», — лучший за последние 5–6 лет, что я видел в их исполнении, — приводит слова Орещука портал «РБ Спорт».

После 16 туров «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, имея в копилке 31 балл.

Соперником «красно-белых» в следующем туре станет «Краснодар». Игра пройдет 1 декабря на поле «быков».