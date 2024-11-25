Угальде забивает в РПЛ каждым вторым ударом в створ

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде поражает ворота соперников в Российской премьер-лиге каждым вторым ударом в створ. Такой информацией поделился телеграм-канал «РУСТАТ».

По данным источника, за 16 матчей 22-летний Угальде пробил по воротам 50 раз, из которых 24 оказались точными. Из 24 ударов в створ результативными стали 12.

При этом отмечается, что по xG Угальде наиграл только на 9,25 гола, поучаствовав в 28 голевых моментах.

После 16 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко. В следующем туре «красно-белые» встретятся с «Краснодаром».