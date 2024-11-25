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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Всего четыре клуба не смогли забить в 16-м туре РПЛ

25 Ноября 2024 • 15:11 Комментировать
Пари НН
0:0
Динамо Махачкала

На минувших выходных состоялся 16-й тур Российской премьер-лиги. Большинство матчей получились результативными, но остались клубы, которые не смогли распечатать ворота соперника.

Таких команд всего четыре: «Пари НН», «Динамо» Махачкала, «Оренбург» и «Акрон». Нижегородцы и махачкалинцы сыграли между собой вничью со счетом 0:0, «Оренбург» не смог забить на своем поле «Зениту» (0:1), а коллектив из Тольятти всухую проиграл на выезде «Рубину» (0:3).

После 16 туров лидером чемпионата России является  санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков. Следующий тур стартует 30 ноября.

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