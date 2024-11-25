Агент из Коста-Рики: «Угальде — один из лидеров нашей сборной»

Костариканский агент Адольфо Эрнандес в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

— Все СМИ писали о том, что Манфред забил 4 гола и отдал голевую передачу в игре с «Локомотивом». Теперь он лучший бомбардир чемпионата России. В Коста-Рике следят за ним, это один из лидеров нашей национальной сборной. Думаю, если он продолжит в том же духе, то уже скоро мы увидим его в топ-5 ведущих лиг, — сказал агент.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний Угальде провел 16 матчей, в которых забил 12 мячей и оформил 3 ассиста.