Алексей Попов не исключил отставки Николича из ЦСКА

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о результатах ЦСКА под руководством Марко Николича.

Эксперт считает, что одна из главных причина неубедительных результатов ЦСКА — это отсутствие форварда, ведь Мусаев не является игроком для серьезных задач.

Попов отметил, что Николич — хороший тренер, которому нужно дать больше времени.

«ЦСКА — стабильная команда, но Владимира Федотова же уволили. Значит, могут и Николича уволить», — приводит слова Попова Legalbet.

По итогам 16 туров ЦСКА находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 27 баллов.