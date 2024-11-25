Агент Сперцяна провёл переговоры с клубом Серии А

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как утверждает «РБ Спорт», в услугах 25-летнего футболиста заинтересована «Аталанта». По данным источника, Рафаэла Пимента, представляющая интересы Сперцяна, уже провела встречу с итальянским клубом.

Сообщается, что трансфер вряд ли состоится ближайшей зимой, так как «Аталанта» хочет подольше понаблюдать за игроком. Окончательное решение по хавбеку может быть принято летом.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором трех результативных передач.