Кривцов: «Зенит» больше не непобедим»

Хавбек сборной России и «Краснодара» Никита Кривцов поделился мыслями о чемпионской гонке в сезоне-2024/2025 Премьер-лиги.
«Хотим быть на первом месте. Есть ли ощущение, что непобедимого «Зенита» больше нет? Они уже не непобедимые. Если будем продолжать так, как играли первый круг, наши шансы увеличиваются», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресс».
После 16 туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 38 баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Команда Мурада Мусаева отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко. Призовую тройку с 34 баллами замыкает московский «Локомотив».
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