Кривцов: «Зенит» больше не непобедим»

«Хотим быть на первом месте. Есть ли ощущение, что непобедимого «Зенита» больше нет? Они уже не непобедимые. Если будем продолжать так, как играли первый круг, наши шансы увеличиваются», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресс».