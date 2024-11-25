Зорин: «Есть ощущение, что «Спартак» при Станковиче может добиться высоких результатов»

Атакующий хавбек «Спартака» Даниил Зорин поделился мнением о перспективах команды под руководством Деяна Станковича.

— Безусловно, есть ощущение, что «Спартак» при Станковиче может добиться самых высоких результатов. Мы все этого хотим, — приводит слова Зорина Legalbet.

По мнению Зорина, у «Спартака» очень хорошая команда, которая способна добиться серьезных результатов уже в этом сезоне.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.

В следующем туре подопечные Станковича будут гостить у «Краснодара». Игра между командами пройдет 1 ноября.