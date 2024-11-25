Названа самая результативная команда 16-го тура РПЛ

На минувших выходных завершился 16-й тур Российской премьер-лиги. По его итогам самой результативной командой стал московский «Спартак».

23 ноября подопечные Деяна Станковича разгромили у себя дома «Локомотив», отправив в сетку ворот соперника пять мячей, дважды при этом пропустив.

Напомним, в данном поединке нападающий «Спартака» Манфред Угальде оформил покер, а также сделал одну результативную передачу.

После 16 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.

В следующем туре «красно-белый» коллектив встретится на выезде с «Краснодаром».