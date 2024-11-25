Николсон назвал Угальде сумасшедшим после покера «Локомотиву»

Центрфорвард столичного «Спартака» Шамар Николсон отреагировал на четыре гола одноклубника Манфреда Угальде в дерби с «Локомотивом». «Красно-белые» одержали крупную победу со счетом 5:2.

«Угадьде - сумасшедший? Да! Он топ-нападающий. Ты это видел? 4 гола», - передает слова ямайского футболиста «РБ Спорт».

Угальде является лидером бомбардирской гонки Премьер-лиги. На счету легионера 12 забитых мячей.

После 16 туров Премьер-лиги «Спартак» с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.