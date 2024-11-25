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Башич: «Игроки «Оренбурга» любят Слишковича»

25 Ноября 2024 • 14:05 Комментировать
Акрон
...
Оренбург
30.11 14:00

Атакующий хавбек «Оренбурга» Иван Башич поделился комментарием о работе под руководством Владимира Слишковича.

Футболист признался, что ему комфортно работать со Слишковичем, ведь тренер является его земляком.

«Он отлично строит тренировочный процесс, все занимаются на максимуме. Он объясняет нам свои методы, чего хочет от команды. Футболисты любят его, остается только набирать очки», — приводит слова Башича портал «РБ Спорт».

Слишкович возглавил «Оренбург» в начале октября, сменив Давида Деограсию.

После 16 туров команда находится на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке всего восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Иван Башич Владимир Слишкович ещё теги

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