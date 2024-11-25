Бабич: «Спартак» может ответить «Зениту» и «Краснодару»

Центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался насчет шансов «красно-белых» стать чемпионами Премьер-лиги после разгрома «Локомотива» (5:2).
«Чтобы стать чемпионами, мы должны так играть в каждом матче. Считаю ли, что «Спартак» так же силен, как «Зенит» и «Краснодар»? У нас хорошая команда, мы можем ответить этим командам», - передает слова сербского футболиста «Советский Спорт».
По итогам 16 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от идущего третьим «Локомотива» на три балла. Лидером является петербургский «Зенит», на счету которого 39 очков.
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