Бабич: «Спартак» может ответить «Зениту» и «Краснодару»

«Чтобы стать чемпионами, мы должны так играть в каждом матче. Считаю ли, что «Спартак» так же силен, как «Зенит» и «Краснодар»? У нас хорошая команда, мы можем ответить этим командам», - передает слова сербского футболиста «Советский Спорт».