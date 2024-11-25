Газинский: «Краснодар» борется за высокие места»

Хавбек «Краснодара» Юрий Газинский поведал о своей роли в команде.

«Для любого футболиста важно играть. Я играю дома, в родном клубе. Команда борется за призовые места, я хочу быть причастен к этому», - передает слова 35-летнего полузащитника телеканал «Матч ТВ».

В рамках 16-го тура Премьер-лиги краснодарский клуб на выезде потерял важные очки, расписав мировую с подмосковными «Химками» - 2:2.

На сегодняшний день подопечные Мурада Мусаева с 38 баллами занимают второе место в турнирной таблице. «Быки» отстают от идущего первым петербургского «Зенита» на одно очко.