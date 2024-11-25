Генич ответил на слова Дзюбы в свой адрес

Популярный комментатор Константин Генич ответил на слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в свой адрес. Форвард заявил, что Генич просил Леонида Слуцкого помочь ему уладить конфликт.

«Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить. Ни разу! Фантазёр», - оставил сообщение комментатор в своем телеграм-канале.

Ранее Генич обозвал 36-летнего нападающего «псиной» за резкие высказывания в сторону комментаторов.

Дзюба присоединился к «Акрону» по ходу нынешнего сезона, подписав контракт до следующего лета. В текущем розыгрыше Премьер-лиги форвард провел восемь поединков, записав на свой счет два гола и три ассиста.