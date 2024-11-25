Булатов: «Соболев – потеря для «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Виктор Булатов рассказал, как отразился на «красно-белых» уход центрального нападающего Александра Соболева.

«Соболев - это фигура для РПЛ. И это потеря для «Спартака», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Александр перешел из «Спартака» в «Зенит» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний нападающий провел за питерцев девять поединков, в которых получил две желтые карточки. Трудовое соглашение Соболева с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2027 года.