Баринов назвал причину, почему «Локомотив» плохо играет после перерыва на матчи сборных

Капитан столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался насчет того, что «железнодорожники» плохо выступают после перерыва на матчи сборных.

«Наверное, это связано с большим количество футболистов «Локомотива» в сборных. Но это заслуженно. Как бороться? Никак. Если игрок соответствует сборной, он будет вызываться», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

В рамках 16-го тура Премьер-лиги «железнодорожники» на выезде потерпели разгромное поражение от «Спартака» со счетом 2:5. После этой неудачи подопечные Михаила Галактионова с 34 баллами располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата страны.